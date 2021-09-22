Замах на Шефіра: в МВС озвучили основні версії нападу

Глава МВС Денис Монастирський переконаний в тому, що метою нападу на першого помічника президента України Сергія Шефіра було його фізичне усунення. У числі версій слідства:

замах з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні;

замах через державної діяльності;

замах за участю іноземних спецслужб.

«Хочу підкреслити, що метою даного нападу було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України», — заявив Монастирський.

Нагадаємо, розкриттям резонансного злочину зайняті всі правоохоронні органи, проводиться спецоперація по затриманню нападників. Згідно з висновком криміналіста, по авто політика було зроблено близько 10 пострілів з автоматичної зброї .

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