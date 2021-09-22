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Україна

В Україні вводять обов'язкову вакцинацію: кого зобов'яжуть робити щеплення

15:51 22 вересня 2021
вакцинація

В Україні вирішили зробити обов'язковою вакцинацію від коронавируса для співробітників органів влади і педагогів. Про це на засіданні КМ заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує РБК-Україна.

Він уточнив, що вакцинацію мають проходити працівники навчальних закладів, міністерств, органів влади і місцевих державних адміністрацій.

«Зараз у світі є новий ефективний інструмент протидії COVID — вакцинація. Сьогодні пандемія COVID — це пандемія невакцинованих», — заявив Ляшко, констатувавши, що медики, військові Збройних Сил України та структури МВС вже досягли 80% -ного порогу вакцинації.

У той же час в інших органах державної влади ситуація не така оптимістична. Змінити її і покликане рішення Кабінету Міністрів.

Також міністр висловив впевненість в тому, що обов'язковість імунізації представників «критичних галузей» є законною (вона передбачена статтею 12 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Нагадаємо, вже з 23 вересня Україна офіційно переходить в «жовту» пандемічну зону, в якій школи зможуть працювати тільки за умови вакцинації не менше 80% педагогічного складу.

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