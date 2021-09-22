Було моторошно: Шефір розповів подробиці замаху на нього

Перший помічник президента Зеленського Сергій Шефір прокоментував замах на нього, який відбувся вранці 22 вересня під Києвом, назвавши свої відчуття «не з приємних».

Він також зазначив, що не бачить причин для замаху, хіба що невідомі мали на меті залякати вищі ешелони влади.

«Не розумію причин. Розумію, що їхали, пролунали постріли, поранили водія. Водій молодець: поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно. Тут же я подзвонив в поліцію, міністру МВС, повідомив куди слід. Правоохоронні органи зреагували дуже оперативно», — сказав помічник президента на брифінгу.

За його словами, він особисто зупинив карету швидкої допомоги прямо на дорозі, щоб просити медиків про допомогу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вирішив перервати візит до США і повернутися до Києва відразу ж після виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

327

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter