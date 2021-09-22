Українцям нагадали, що робити при відключенні світла за борги по комуналці

В Україні зростають ціни на послуги ЖКГ, що призводить до збільшення боргів споживачів. Постачальники можуть відключати електроенергію боржникові, навіть якщо він живе в багатоквартирному будинку. Про те, як відбувається ця процедура, повідомляє Тoday.ua.

Закон передбачає, що українцям можуть відключити електроенергію при заборгованості більш ніж за один місяць. Боржнику надсилається попередження, а при відсутності реакції з його сторони — проводиться відключення від послуги.

Що повинен зробити клієнт при виникненні такої ситуації:

1. Оплатити в повному обсязі суму заборгованості — перерахувати гроші на рахунок компанії-постачальника.

2. Звернутися до постачальника та отримати рахунок на оплату послуги повторного підключення.

3. Подати заяву про відновлення електропостачання, до якої додати копії документів про оплату боргу та послуг по підключенню.

Вартість послуги повторного підключення для клієнтів відрізняється — вона залежить від постачальника, місця розташування, особливостей електромереж та інших факторів.

Нагадаємо, в Україні зняли обмеження на відключення населення через заборгованість, які діяли в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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