«Буде сильна відповідь»: Зеленський повертається до Києва через замах на Шефіра

Президент України Володимир Зеленський прокоментував напад на машину свого першого помічника Сергія Шефіра.

Відеозвернення президент опублікував на своєму Telegram-каналі.

Зеленський пообіцяв сильну відповідь тим, хто підняв руку на його соратника та друга.

«… передавати мені привіт пострілами з лісу по автомобілю мого друга — це слабкість, а ось відповідь буде сильною», — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що загрози з боку як зовнішніх, так і внутрішніх ворогів, ніяк не вплинуть на той курс, який обрала президентська команда.

«На міцність нашої команди це не вплине, на той курс, який я вибрав зі своєю командою до змін, до детінізації нашої економіки, до боротьби з криміналітетом, великими, впливовими фінансовими групами. Це ніяк не впливає, а навіть навпаки. Тому що цей мандат, мандат на зміни, мені дав народ України», — сказав Зеленський, уточнивши, що відразу після виступу на Генасамблеї ООН він повернеться в Україну.

Нагадаємо, розкриттям резонансного злочину зайняті всі правоохоронні органи. У поліції вже встановили, що невідомі зробили близько 10 пострілів, стріляли з автомата.

Правоохоронці проводять спецоперацію, спрямовану на затримання нападників.

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