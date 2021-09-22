У Конгресі США схвалили збільшення на 50 млн доларів військової допомоги Україні

Військова допомога Україні на 2022 рік збільшена на 50 млн доларів — в Конгресі США схвалили відповідні поправки до проекту оборонного бюджету. В результаті зростають шанси на отримання Україною системи протиракетної оборони «Залізний купол». Про це повідомляє «Голос Америки».

Після внесення поправок, законопроект передбачає надання Україні військовoї допомоги на 300 млн доларів. Передбачається також збільшення присутності військ США в Польщі, Румунії та країнах Балтії.

Інші поправки обговорюють санкції проти газопроводу «Північний потік-2», використання українського титану, а також нові санкції проти РФ і російських олігархів, чиновників, а також медійних осіб.

Після схвалення поправки додаються до законопроекту про оборонний бюджет США на 2022 рік. Потім проект пройде схвалення Палати представників США. Остаточне затвердження відбувається в Сенаті. Закон вступить в силу після підписання президентом США.

Раніше повідомлялося, що Україна розраховує на підтримку США своєї ракетної програми, а також на інші види співробітництва в оборонній сфері та космосі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter