День Йоакима та Анни, батьків Пресвятої Богородиці: чому церковне свято 22 вересня важливе для бездітних жінок

У середу, 22 вересня, православні згадують святих Йоакима та Анну, батьків Пресвятої Богородиці, який наші предки називали ще днем породіль. Цього року 22 вересня — це також і день осіннього рівнодення.

За переказами, Святі Йоаким та Анна жили в Єрусалимі та довгий час мріяли про дітей. Йоаким в пустелі старанно благав Бога про дарування дітей. Після цього святому та його дружині з'явився ангел, який приніс благу звістку.

У цей день було заведено вітати молодих матерів й вшановувати повитух. Для цього пекли пироги, варили кашу і звали жінок на бенкет. Жінки, які ще не змогли завести дітей, молилися Йоакиму та Анні про зачаття.

У цей день заборонено починати нові проєкти. За старих часів намагалися не робити фізичну роботу, віддаючи перевагу розумовій праці.

День сприятливий, щоб зав'язати стосунки.

Категорично забороняється нецензурно виражатися, ображати когось, ображатися та негативно мислити.

Крім того, це хороший день, щоб позбутися від старих речей, якими вже не користуються. Позбавляючись від старого, люди розраховували залучити удачу.

Прикмети й повір'я на Йоакима та Анни:

Багато павутини — до погожої осені та морозної зими.

Сніг, що випав цього дня, обіцяє поганий урожай наступного року.

Багато лушпиння на цибулі — зима буде холодною. Листя вишні ще не опало — до теплої погоди.

Іменини 22 вересня відзначають також Олександр, Олексій, Анна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій.

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