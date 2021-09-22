В СБУ та Офісі генпрокурора прокоментували замах на життя соратника Зеленського

Обставини замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра з'ясовують всі правоохоронні органи.

«СБУ спільно з Національною поліцією та УДО, з'ясовує всі обставини події. Проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки», — повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко.



Генеральний прокурор Ірина Венедиктова також повідомила у Facebook, що за попередньою інформацією, невідомі зробили близько 10 пострілів, стріляли з автоматичної зброї калібру 7,62 мм.

«Я підтверджую факт — дійсно невстановлені особи розстріляли авто Сергія Шефіра. Наміри у них, судячи з усього, були серйозні — автоматна черга прошила автомобіль … Правоохоронці роблять все можливе з метою встановлення осіб зловмисників та їхнього затримання, звичайно», — написала вона.



Своєю чергою прессекретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що Зеленському оперативно доповіли про замах на його помічника Сергія Шефіра. Публічна реакція президента буде найближчим часом.



«Не дивлячись на ніч, Володимиру Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати всю необхідну інформацію. Публічна реакція президента на подію також скоро буде», — зазначив він.

Нагадаємо, Сергій Шефір — перший помічник президента України Володимира Зеленського, сценарист, продюсер. Шефіра вважають одним з найближчих людей президента. Вони разом працюють з 1995 року.



Як повідомляли «ФАКТИ», в Офісі президента вже прокоментували замах на Шефіра.

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