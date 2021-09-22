Gebr. Heinemann і BF&GH Travel Retail продовжать розвивати мережу duty free магазинів в Україні

Світовий лідер ринку travel retail Gebr. Heinemann разом зі своїм українським довгостроковим партнером, компанією BF&GH Travel Retail Limited, відзначили 11-річчя роботи в Україні. Компанії мають намір розширити мережу duty free магазинів в аеропорту «Бориспіль» у 2022 році.

«Україна важлива для Gebr. Heinemann, і ми пишаємося нашою роботою тут. Ми продовжимо інвестувати в поточну інфраструктуру, починаючи з деяких магазинів в аеропорту „Бориспіль“ у 2022 році, і продовжимо розширювати бізнес», — заявив генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн.

Генеральний директор Gebr. Heinemann Макс Хайнеманн, Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц, співвласник та член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеман

Перший duty free магазин відкрився в Україні в міжнародному аеропорту «Бориспіль» в Терміналі F у 2010 році. Сьогодні BF&GH Travel Retail володіє магазинами в Терміналі D, відкрила магазини в аеропорту «Жуляни» та 13-ти наземних пунктах пропуску на території України.

«З 2010 року ми інвестували в Україну понад 600 мільйонів гривень, найбільша частина цих інвестицій спрямована на реконструкцію аеропортів у Борисполі, Жулянах та Одесі», — підкреслив співвласник і член консультативної ради Gebr. Heinemann Клаус Хайнеманн.

Співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц

Заснована в 1879 році, Gebr. Heinemann працює у понад 100 країнах і 200 міжнародних аеропортах. З 2010 року оператором Gebr. Heinemann в Україні є BF&GH Travel Retail. За цей час компанія створила близько 800 робочих місць з європейським рівнем заробітної плати та сплатила в бюджет податків та соціальних платежів на суму близько 1 млрд грн.

«Попри COVID-19 і падіння економіки, наші компанії в Україні заплатили у 2020 році 177 млн ​​грн, за 8 місяців цього року — 182 млн грн. Крім податків, ми заплатили у вигляді орендних платежів аеропорту „Бориспіль“ з початку нашої роботи 2,4 млрд грн. Іншим аеропортам, в Одесі та в Жулянах, ми заплатили орендних платежів близько 300 млн грн», — акцентував співвласник BF&GH Travel Retail Артур Гранц.

На фото в заголовку: Вище керівництво Gebr. Heinemann та BF&GH Travel Retail Limited

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