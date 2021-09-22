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Україна переходить в «жовту» зону: як зміняться правила карантину з 23 вересня

12:46 22 вересня 2021
Дезінфекція

З четверга, 23 вересня, в Україні почнуть діяти обмеження, котрі передбачені для «жовтої» зони карантину. Про це повідомляє Урядовий портал.

Бізнес може уникнути обмежень «жовтої» зони, якщо 80% персоналу будуть вакциновані хоча б однією дозою вакцини. Відвідувачі також повинні бути вакциновані та мати відповідні сертифікати, які можна отримати в паперовому вигляді у сімейного лікаря або згенерувати в додатку «Дія».

ТРЦ та заклади громадського харчування

Обмеження передбачають:

  • за столиком у кафе можуть знаходитися не більше 4 чоловік;
  • при масових заходах на кожні чотири квадратних метра знаходиться одна людина;
  • в кіно і в театрах заповнюється тільки половина залу;
  • норма для басейнів і фітнес-центрів — одна людина на 10 квадратних метрів.

Транспорт

Пасажири повинні перебувати в масках.

Школи

80% вчителів мають бути вакциновані хоча б однієї дозою. При невиконанні цієї умови навчальний заклад не буде працювати.

Нагадаємо, після переходу в «жовту» зону деякі заклади українці не зможуть відвідувати без щеплення від коронавірусу.

Фото: pixabay.com

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