Україна переходить в «жовту» зону: як зміняться правила карантину з 23 вересня
З четверга, 23 вересня, в Україні почнуть діяти обмеження, котрі передбачені для «жовтої» зони карантину. Про це повідомляє Урядовий портал.
Бізнес може уникнути обмежень «жовтої» зони, якщо 80% персоналу будуть вакциновані хоча б однією дозою вакцини. Відвідувачі також повинні бути вакциновані та мати відповідні сертифікати, які можна отримати в паперовому вигляді у сімейного лікаря або згенерувати в додатку «Дія».
ТРЦ та заклади громадського харчування
Обмеження передбачають:
- за столиком у кафе можуть знаходитися не більше 4 чоловік;
- при масових заходах на кожні чотири квадратних метра знаходиться одна людина;
- в кіно і в театрах заповнюється тільки половина залу;
- норма для басейнів і фітнес-центрів — одна людина на 10 квадратних метрів.
Транспорт
Пасажири повинні перебувати в масках.
Школи
80% вчителів мають бути вакциновані хоча б однієї дозою. При невиконанні цієї умови навчальний заклад не буде працювати.
Нагадаємо, після переходу в «жовту» зону деякі заклади українці не зможуть відвідувати без щеплення від коронавірусу.
Фото: pixabay.com211
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