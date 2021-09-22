В Офісі президента прокоментували замах на Шефіра

ЗМІ повідомили, що сьогодні вранці поблизу села Лісники на Київщині (22 кілометри від столиці) стріляли в автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранено водія машини.

Ось як прокоментував цю резонансну НП радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк:

— Так, дійсно, сьогодні був обстріляний автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра. Важко поранений водій. Загалом по машині було зроблено понад десять пострілів. Очевидно, що це відкритий, навмисний та вкрай жорсткий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди.

Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для затримання злочинців. У Київській області оголошено план «Перехоплення». Відразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною та навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованої на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів.

Прямо зараз ми бачимо, що вже відбулося ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація та проведення судової реформи — пряма загроза їхньому безбідному існуванню. Не маючи суспільної підтримки, вони явно пішли шляхом прямих погроз і спроб фізичного залякування. Ми підкреслюємо, що політика президента, спрямована на фундаментальну трансформацію держави, залишиться незмінною, а безумовною відповіддю на будь-які злочинні дії проти представників держави будуть ще більш жорсткі антиолігархічні та антикримінальні рішення влади.

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