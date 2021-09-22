Стало відомо про замах на помічника президента України Сергія Шефіра

Стало відомо про замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра. Про це повідомила головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва.





Інформацію підтвердив також народний депутат Євген Шевченко.

За його словами, замах на Шефіра стався поблизу села Лісники. Поранений водій чиновника, в нього потрапило три кулі.

Водій перебуває у реанімації у важкому стані. Відомо, що сам Шефір не постраждав. Стріляли автоматною чергою з лісу, коли чиновник їхав на роботу. Нападників вже шукають, введена спецоперація «Сирена».

В поліції просять усіх, хто щось знає про подію, повідомляти інформацію на гарячу лінію за номером «102».

Фото обстріляної машини першого помічника президента.

Сергій Шефір був одним з лідерів передвиборчого штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. 21 травня 2019 року Зеленський призначив Шефіра першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави. Шефіра вважають одним з найближчих людей президента, якому він довіряє навіть більше, ніж главі свого Офісу Андрію Єрмаку. Депутати від «Слуги народу» розповідали журналістам, що вважають першого помічника президента «закритою людиною з вузьким колом довірених осіб» і буквально не розуміють, чим той займається, крім «спілкування з олігархами».

Нагадаємо, у липні біля будівлі Офісу президента на Банковій виявили підозрілий предмет. Знахідку перевірили вибухотехніки.

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