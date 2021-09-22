В Україні змінять правила працевлаштування: громадяни зможуть офіційно працювати в декількох компаніях
В Україні мають намір вдосконалити індивідуальні трудові договори, укладені з працівниками терміном на 5 років. Це випливає з законопроєкту № 5388, розміщеного на сайті Верховної Ради, за який депутати вже проголосували у першому читанні.
Роботодавцю дозволяється індивідуально з робітником визначати його права, обов'язки, графік роботи та причини звільнення, підстави для надання відпусток, матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну майну компанії.
З урахуванням запропонованих змін, людина зможе легально працювати в декількох місцях і при цьому мати базові соціальні гарантії.
Пропонується також передбачити, що випробувальний термін не встановлюється при укладенні трудового договору:
- з особою молодшу за 18 років;
- з вагітною жінкою;
- терміном до 12 місяців;
- з особою з інвалідністю, яка спрямована на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.
Нагадаємо, у серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. Уряд має намір безробітним українцям рахувати виплати по-новому.
Якщо зараз громадяни, які не працюють, отримують виплати в залежності від трудового стажу, то в новому законопроєкті передбачено, що українцям зі страховим стажем 10−15 років розмір виплат буде зменшуватися кожні 90 календарних днів на 10%.
Крім того, в Кабміні пропонують деякі категорії людей достроково відправляти на пенсію, не дивлячись на те, що вони ще не досягли пенсійного віку.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»63
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