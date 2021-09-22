26.62 / 26.81 31.11 / 31.44
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні змінять правила працевлаштування: громадяни зможуть офіційно працювати в декількох компаніях

9:57 22 вересня 2021
на заправці

В Україні мають намір вдосконалити індивідуальні трудові договори, укладені з працівниками терміном на 5 років. Це випливає з законопроєкту № 5388, розміщеного на сайті Верховної Ради, за який депутати вже проголосували у першому читанні.

Роботодавцю дозволяється індивідуально з робітником визначати його права, обов'язки, графік роботи та причини звільнення, підстави для надання відпусток, матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну майну компанії.

З урахуванням запропонованих змін, людина зможе легально працювати в декількох місцях і при цьому мати базові соціальні гарантії.

Пропонується також передбачити, що випробувальний термін не встановлюється при укладенні трудового договору:

- з особою молодшу за 18 років;
- з вагітною жінкою;
- терміном до 12 місяців;
- з особою з інвалідністю, яка спрямована на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Нагадаємо, у серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. Уряд має намір безробітним українцям рахувати виплати по-новому.

Якщо зараз громадяни, які не працюють, отримують виплати в залежності від трудового стажу, то в новому законопроєкті передбачено, що українцям зі страховим стажем 10−15 років розмір виплат буде зменшуватися кожні 90 календарних днів на 10%.

Крім того, в Кабміні пропонують деякі категорії людей достроково відправляти на пенсію, не дивлячись на те, що вони ще не досягли пенсійного віку.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

квашені баклажани

Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

гроші

Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату піднімуть: коли і на скільки

Нікітюк

Голу Нікітюк у ковдрі порівняли з Кемерон Діаз в молодості: «Красуня!»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.