В Україні змінять правила працевлаштування: громадяни зможуть офіційно працювати в декількох компаніях

В Україні мають намір вдосконалити індивідуальні трудові договори, укладені з працівниками терміном на 5 років. Це випливає з законопроєкту № 5388, розміщеного на сайті Верховної Ради, за який депутати вже проголосували у першому читанні.

Роботодавцю дозволяється індивідуально з робітником визначати його права, обов'язки, графік роботи та причини звільнення, підстави для надання відпусток, матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну майну компанії.

З урахуванням запропонованих змін, людина зможе легально працювати в декількох місцях і при цьому мати базові соціальні гарантії.

Пропонується також передбачити, що випробувальний термін не встановлюється при укладенні трудового договору:

- з особою молодшу за 18 років;

- з вагітною жінкою;

- терміном до 12 місяців;

- з особою з інвалідністю, яка спрямована на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи.

Нагадаємо, у серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. Уряд має намір безробітним українцям рахувати виплати по-новому.

Якщо зараз громадяни, які не працюють, отримують виплати в залежності від трудового стажу, то в новому законопроєкті передбачено, що українцям зі страховим стажем 10−15 років розмір виплат буде зменшуватися кожні 90 календарних днів на 10%.

Крім того, в Кабміні пропонують деякі категорії людей достроково відправляти на пенсію, не дивлячись на те, що вони ще не досягли пенсійного віку.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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