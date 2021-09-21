В Україні повернуть штрафи за порушення карантину: стали відомі деталі
Вся Україна з 23 вересня повністю переходить у «жовту» карантинну зону.
Кабмін затвердив зміни до правил карантину для кожної із зон. За порушення цих правил передбачені штрафи, встановлені Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Контролювати дотримання обмежень будуть, як і раніше, правоохоронні органи, передає OBOZREVATEL, посилаючись на роз'яснення МВС.
«Все буде так само як і раніше. Вже є досвід 2020 року. Підрозділи МВС, так само як минулого року, будуть виконувати контрольні функції за рішенням уряду й карати порушників відповідно до норм чинного законодавства», — цитує ресурс роз'яснення МВС.
В Києві за порушення санітарних та протиепідемічних вимог підприємства штрафувати почнуть вже з 23 вересня. Про це заявив очільник Держспоживслужби столиці Олег Рубан, передає «РКБ-Україна».
Розмір штрафу стартує від 34 тисяч гривень.
Як повідомляли «ФАКТИ», адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2021 року.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»520
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter