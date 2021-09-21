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Україна

В Україні повернуть штрафи за порушення карантину: стали відомі деталі

21:01 21 вересня 2021
поліція

Вся Україна з 23 вересня повністю переходить у «жовту» карантинну зону.

Кабмін затвердив зміни до правил карантину для кожної із зон. За порушення цих правил передбачені штрафи, встановлені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Контролювати дотримання обмежень будуть, як і раніше, правоохоронні органи, передає OBOZREVATEL, посилаючись на роз'яснення МВС.

«Все буде так само як і раніше. Вже є досвід 2020 року. Підрозділи МВС, так само як минулого року, будуть виконувати контрольні функції за рішенням уряду й карати порушників відповідно до норм чинного законодавства», — цитує ресурс роз'яснення МВС.

В Києві за порушення санітарних та протиепідемічних вимог підприємства штрафувати почнуть вже з 23 вересня. Про це заявив очільник Держспоживслужби столиці Олег Рубан, передає «РКБ-Україна».

Розмір штрафу стартує від 34 тисяч гривень.

Як повідомляли «ФАКТИ», адаптивний карантин в Україні продовжили до кінця 2021 року.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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