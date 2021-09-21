Українців змусять йти на заслужений відпочинок раніше строку: чому це невигідно майбутнім пенсіонерам

В Україні триває вдосконалення пенсійного законодавства. Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт, в якому визначили можливість дострокового виходу на пенсію, повідомляє «Апостроф».

У документі визначені умови для дострокового виходу на пенсію:

- якщо працівника звільнили з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва — ліквідації, реорганізації, зміні структури, скорочення штату. Якщо підприємство визнано банкрутом, а також якщо працівник не відповідає займаній посаді за станом здоров'я;

- коли працівнику залишилося до пенсії менше півтора року;

- коли працівник має необхідний для призначення пенсії страховий стаж (у 2021 році — 28 років, а у 2022 -29 років);

-якщо звільнений працівник зареєстрований у службі зайнятості, де йому не знайшли відповідну роботу.



За словами міністра соцполітики Марини Лазебної, від цього виграє бюджет. Адже допомога по безробіттю становить 5 026 грн, а пенсія — 3 486 грн.

Людина, яку достроково відправлять на пенсію також втратить частину стажу. Перебуваючи на обліку у центрі зайнятості, українцям йде страховий стаж, який потім буде врахований при нарахуванні пенсії.



Поки невідомо, чи будуть люди передпенсійного віку мати право вибору або їх змусять достроково йти на пенсію, щоб скоротити витрати бюджету та штучно зменшити відсоток безробіття в країні.



Раніше «ФАКТИ» писали, як домогтися пенсійних виплат при втраті Пенсійним фондом частини даних про трудовий стаж.



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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