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Осіннє рівнодення 2021: що не можна та що потрібно зробити 22 вересня

15:30 21 вересня 2021
осінь

У день осіннього рівнодення, який цього року настане 22 вересня о 22:20 за Києвом тривалість ночі дорівнює дню.

Цей день вважається астрономічним початком осені. Після 22 вересня ночі стають довшими, дні коротшими — все говорить про швидке наближення холодів.

Осіннє рівнодення у наших предків вважалося містичною датою. Слов'яни влаштовували яскраві й веселі свята, обряди з вогнем та водою. Вважалося, що цього дня вода наділяє людей силою, а жінкам приносить красу.

Було заведено грати весілля та гадати на майбутнє.

На рівнодення згадували померлих. Люди приходили на кладовища, прибирали могили, влаштовували поминки.

Вважалося, що будь-яке слово, сказане у цей день, володіє особливою магією. З ранку з гаманця виймали всі гроші, перераховували їх, і поміщали назад по одній монеті, примовляючи: «Скільки грошей не покладу, все додасться. Монети дзвенять, багатство обіцяють».

У цей день люди намагалися позбутися від негативу, що осів вдома, робили генеральне прибирання та викидали весь непотріб. Не забували й про подяку.

Бажати комусь зла, давати у борг гроші та починати щось нове категорично заборонялося.

День осіннього рівнодення — це день оновлення. Потрібно відпустіть всі старі образи й самим нікого не ображати.

Напередодні дня осіннього рівнодення православні та греко-католики відзначали Різдво Пресвятої Богородиці.

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