Сітки проти медуз неефективні: азовським базам відпочинку дали пораду на літо-2022

Нинішній сезон відпусток на курортах Азовського моря був іпсований медузами. На деяких базах відпочинку з всюдисущими корнеротами намагалися боротися за допомогою спеціальних сіток. Але у фахівців-екологів прогноз песимістичний, повідомляє РІА Мелітополь.

За словами професора Валерія Лисенка, ректора Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету «Україна», приводів для оптимізму немає. Наступного літа медуз знову буде багато, можливо, навіть більше, ніж в сезон 2021 року.

Протимедузні сітки експерт вважає неефективними. Єдиний спосіб убезпечитися від медуз — окремий басейн з чистою морською водою.

Лисенко впевнений, що для розмноження медуз є як мінімум три пов'язаних між собою причини. Перша — це зростаючий рівень солі в Азовському морі, що подобається медузам. Вплинути на цей показник складно, оскільки прісну воду раніше давали річки басейну Дону і Кубані, а зараз там ведеться посилений водозабір.

Впливає на показники морської води і викиди в море органічних відходів, змиви органічних добрив з полів. Ця проблема поширена в усьому світі.

Крім того, є і третій фактор — в Азовському морі розширюється кормова база для медуз, і ті реагують збільшенням чисельності. «Тюльки, хамси практично не залишилося. І тому без конкурентів-риб планктон вживається, природно, медузою», — пояснює еколог.

Нагадаємо, незважаючи на висновки екологів, Приазовський національний парк в Запорізькій області рекомендував власникам баз відпочинку до наступного сезону потурбуватися щодо установки бар'єрних мереж проти медуз на пляжах.

Фото pixabay.com

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