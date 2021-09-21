Україна з 00.00 23 вересня повністю переходить в «жовту» карантинну зону. Таке рішення було прийнято комісією з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і озвучено на засіданні Кабміну.

Рішення про перехід усією країною в «жовту» зону було очікуваним. Прем'єр Денис Шмигаль підтвердив, що епідемічна ситуація стрімко погіршується, зростає захворюваність серед дітей, тому посилення карантину неминуче.

З 20 вересня в Україні діють нові карантинні правила для «жовтої» та «червоної» зон. Вони стосуються роботи об'єктів, які передбачають скупчення людей (школи, вузи, кінотеатри, театри, фітнес-клуби).

«Обмеження» жовтої «і» червоної «зон не будуть поширюватися на ті заклади, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби», — підтвердив прем'єр.

На засіданні було вирішено, що необхідний посилений охоплення вакцинацією педагогів, а тому прищепні пункти можуть створюватися при установах освіти, або ж в школи і вузи може виїжджати мобільна бригада. Вакцинуватися можуть не тільки вчителі і персонал шкіл / вузів, а й їхні родичі, а також родичі учнів.

Нагадаємо, раніше адаптивний карантин в Україні з усіма його вимогами продовжений до кінця 2021 року.

Фото pixabay.com

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