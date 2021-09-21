Друга Пречиста: як молитися до Богородиці в день її Різдва

У вівторок, 21 вересня, православні та греко-католики відзначають Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії. До Пресвятої Богородиці віруючі люди звертаються щодня з незліченними моліннями, просять заступницю небесну допомогти у вирішенні проблем, які стосуються будь-якого боку життя. І завжди отримують допомогу, якщо вона дійсно їм потрібна. Багато хто впевнений, що особливу силу мають молитви, звернені до Богородиці в день її Різдва.

Молитва на Різдво Пресвятої Богородиці Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли, кому потрібна. Всіх вірних чад Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настав, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добро направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи утоли, подорожуючих оберігай. Боронь, Владичице, від гріхопадінь і бід всіх, побожно закликаємо святе ім`я Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти бо молитвами беззаконня наші задарма очищаєш, тим же до Тебе припадаємо та співаємо: віджени від нас усякого ворога і супротивника, позбав від усякої напасті та згубних зневірянь — молитвами Твоїми. Вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо й мирно жили на спасіння душ наших, на благо ближніх і на славу Господа, Йому бо, яко Творцю, Промислителю і Спасителеві нашому всяка належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Нагадаємо, в жовтні у православних буде сім важливих дат.

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