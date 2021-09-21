«Не давайте гроші самозванцям»: киянам роз'яснили, чи потрібно платити за парковку авто у дворі

Поки влада Києва тільки думала про те, за якими правилами повинна здійснюватися стоянка автомобілів на прибудинковій території, спритні аферисти даремно час не витрачали, і тепер з запаркованих у дворах автовласників певні «особи в жилетах» вимагають плату. Київпарктранссервіс називає цих персон самозванцями.

«Не давайте готівку самозванцям у жилетах! — закликає комунальне підприємство. — У міста поки немає планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців».

Що стосується нових парковок на Позняках, то Київпарктранссервіс пояснює, що ці майданчики знаходяться уздовж доріг і були обладнані знаками платного паркування ще до зміни тарифів.

Також в першій, другій і третій територіальних зонах міста триває нанесення розмітки та встановлення нових табличок про паркування.

Нагадаємо, в Києві нові тарифи на парковку становлять відповідно 35 грн, 25 грн і 5 грн в залежності від зони.

Карта паркувальних зон Києва

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