Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату піднімуть: коли і на скільки

У Верховній Раді голова Мінфіну Сергій Марченко представив проект бюджету на 2022 рік. У ньому закладено одне підвищення мінімальної зарплати і два перегляди мінімальних пенсій, а також березнева індексація пенсійних виплат.

Державні витрати в 2022 році планується збільшити на 103 млрд гривень, але при цьому автори сподіваються звести бюджет з скромним дефіцитом (3,5% ВВП). Очікується, що підвищення споживчих цін (інфляція) обмежиться показником 6,5% за підсумками року.

Прожитковий мінімум будуть підвищувати двічі:

1 липня — з 2393 грн до 2508 грн;

1 грудня — з 2508 до 2589 грн.

Прив'язана до прожиткового мінімуму мінімальна пенсія складе:

з 1 січня (не зміниться) — 1934 грн;

з 1 липня — 2027 грн;

з 1 грудня — 2093 грн.

Також з 1 березня передбачена щорічна індексація пенсій.

Мінімальна заробітна плата на початок року не зміниться — 6500 грн. Надалі її переглянуть з 1 жовтня і збільшать до 6700 грн. Зміниться прив'язана до мінімальної зарплати пенсія особам, які заробили необхідний стаж — до 40% від нової мінімальної зарплати або до 2680 грн.

Середньомісячна зарплата повинна скласти 15258 грн, тобто вирости на 4,4% (з поправкою на інфляцію), а безробіття має скоротитися до 8,5%.

Нагадаємо, в бюджеті закладено курс гривні до долара 28,6−28,7 UAH / USD, а номінальний ВВП повинен скласти 5,369 трлн гривень .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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