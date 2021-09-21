Відв'язати прожитковий мінімум від зарплат чиновників: Третьякова пояснила, чому це потрібно зробити

Прожитковий мінімум в Україні прив'язано до зарплати чиновників, і це неправильно. Готується закон, щоб відокремити два показника. Тоді перегляди прожиткового мінімуму повернуть собі свою початкову сутність і знову стануть підвищенням соціальних стандартів для найменш забезпечених. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла депутат, глава комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Парламентарій нагадала, що до прожиткового мінімуму прив'язані не тільки мінімальна пенсія, а й, наприклад, зарплати на держслужбі. Через таку зв'язку оплата праці в держсекторі коливається від 3−4 тисяч до 300 тисяч гривень на місяць.

«Оклад чиновників залежить від прожиткового мінімуму в коефіцієнтах від 4 (для педагогічних працівників) до 75. Той, хто останнім „прибіг“ у ВРУ, отримав цей самий коефіцієнт… Влада сидить на шпагаті, так як підняти прожитковий мінімум, не піднімаючи зарплати чиновникам, неможливо», — пояснила нардеп.

«Відв'язати» два показника друг від друга мусить законопроект 3515, вже підтриманий у першому читанні. Депутат визнає, що до остаточного прийняття документа ще далеко: проект повинен подолати до 4 тисяч поправок.

Про те, що депутат думає про зменшення субсидій, захмарні зарплати деяких чиновників і чесний прожитковий мінімум — в інтерв'ю Галини Третьякової «ФАКТАМ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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