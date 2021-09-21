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Україна

«Залізний купол» під питанням: Зеленський розповів, чого хоче від США і ООН

11:15 21 вересня 2021
«Залізний купол» під питанням: Зеленський розповів, чого хоче від США і ООН

Україна чекає від США сигнал про підтримку української ракетної програми. Про комплекс протиповітряної оборони «Залізний купол» (Iron Dome) поки говорити рано, але реакція від Штатів очікується. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу «Дом» під час робочого візиту до Сполучених Штатів.

Зеленський збирається виступити в ООН на 76-й сесії Генасамблеї організації і ще раз привернути увагу до ситуації в Україні, а також до нового формату переговорів «Кримська платформа».

За словами президента, після його візиту до Штатів очікується приїзд до Києва американської делегації на чолі з міністром оборони США. Поки про конкретні дати візиту не відомо.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україна може отримати від США систему «Залізний купол». Це комплекс протиповітряної і протиракетної оборони. Передбачалося, що таку систему України може отримати в 2022 році в рамках щорічної програми допомоги від США у сфері оборони і безпеки.

Фото president.gov.ua

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