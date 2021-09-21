«Будь як Галя»: Третьякова розповіла, чому прожитковий мінімум не можна обкладати податком

Україні час закінчувати з практикою, коли державу утримують найбідніші верстви населення, віддаючи частину і без того мізерного доходу. Потрібен інший принцип оподаткування: бідні платять менше, багаті — більше. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила голова комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Депутат наполягає, що Україні потрібно зменшення податків для найбідніших, і для цього готується новий закон. «В європейській практиці це називається створення прогресивного оподаткування, коли, чим більше людина отримує, тим більше відсоток платить. Замість цього ми маємо регресивну шкалу оподаткування: бідні верстви населення платять найбільший відсоток податків від свого доходу. Нашу країну містять бідні люди», — пояснила парламентарій.

В ідеалі підвищений податок на багатих повинен потім розподілятися серед найбідніших, за прикладом того, як це робиться в Європі і США. «Там є традиції, коли багаті діляться грошима з бідними у вигляді податків, через державний бюджет. В Україні такого немає», — пояснила глава комітету Ради.

Новий закон про податки повинен підвести риску під дискусіями про бідність і виживання на прожитковий мінімум. «Люблю говорити: «Галя не живе на мінімалку — будь, як Галя!» — підсумувала Третьякова.

Про те, що депутат думає про зменшення субсидій, захмарні зарплатах деяких чиновників і чесний прожитковий мінімум — в інтерв'ю Галини Третьякової «ФАКТАМ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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