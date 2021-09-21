«Послала» і брата, і Україну: сестра Сенцова підірвала мережу різкою заявою

Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталя (в соцмережах відома, як Наталя Каплан), яка п'ять років тому переїхала з Москви до Києва, заявила, що розчарувалася в Україні, збирається їхати і нікому не радить країну для еміграції. У РФ Наталія займалася журналістикою і документальним кіно, але в Україні не знайшла себе. Про це вона заявила в Facebook.

«Здається, це найгірша країна для еміграції. Не приїжджайте сюди. П'ять років пекла», — заявила Каплан.

Претензії Наталії стосуються відсутності гідного доходу: «Я повірила в Україну, але її слогани не мають під собою грунту. Тут я тільки сестра Сенцова, мене просто використовували… Тут у мене немає навіть найнеобхіднішого, жебракувати я не вмію і для мене це принизливо, а заробляти я можу не тільки як сестра Сенцова, а в Україні це неможливо, тут на кожному розі вимагають або хабар або кумівство».

Також Наталія дала зрозуміти, що з Сенцовим у неї зараз не близькі стосунки, хоча ще зовсім недавно Каплан раділа народженню племінниці.

«Ми всього лише двоюрідні родичі. Йому потрібна була допомога, я допомогла, на цьому все. Він мені нічого не винен, я поки у нього позичила, але я віддам. Якби на його місці був хтось інший із знайомих, я б теж впряглася. На цьому крапка», — підсумувала Каплан.

У Наталії Каплан після переїзду до Києва були проблеми з отриманням дозволу на проживання, а український паспорт вона отримала тільки в 2019 році. Тоді Каплан пояснювала, що не хотіла спекулювати на браті-політв'язні і за паспортом встала в загальну чергу, а тому і процедура затяглася на кілька років.

Фото Наталія Каплан / Facebook

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