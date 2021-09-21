У Кримінальному кодексі з'явиться стаття за підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів, — Ляшко

Випадки підробки COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів на коронавірус змусили МОЗ вжити заходів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обіцяє, що в Кримінальному кодексі з'явиться нова стаття — про підробку «ковідної» медичної документації. Про це голова МОЗ заявив в ефірі ICTV.

Питанням про покарання фальсифікаторів Кабмін займеться вже 22 вересня. «На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проект змін до Кримінального кодексу, який передамо до Верховної Ради. Підробка COVID-сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди», — заявив міністр.

За словами голови МОЗ, особлива стаття в КК потрібна, оскільки фальсифікатори не просто наживаються на громадянах, які потребують довідки чи сертифіката. Дискредитується вся кампанія з імунізації населення. «З «липовими «довідками люди потрапляють в реанімацію і будуть показувати нам, що вакцинація їх не захищає», — пояснив Ляшко.

В даний момент до боротьби з фальшивими COVID-сертифікатами підключилися не тільки Нацполіція, а й СБУ.

Нагадаємо, фальшиві довідки про негативний ПЛР на COVID-19 з'явилися, коли для українців з таким тестом відкрилися кордони. Деякі аферисти дійшли до того, що оголошення про продаж липових довідок розвішували в людних місцях, завдяки чому шахраїв і вирахували.

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