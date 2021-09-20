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Гримаса Зеленського зараз — це гримаса болю: психолог оцінив емоційний стан президента

22:59 20 вересня 2021
Гримаса Зеленського зараз&nbsp;— це гримаса болю: психолог оцінив емоційний стан президента

Президент України Володимир Зеленський, який здійснює візит у США, серйозно здав, ставши президентом. Про це в коментарі для Телеграфа повідомив політичний психолог, експерт з питань невербальної комунікації та експерт телепроектів Валентин Кім.

Згідно з його спостереженням, міміка Володимира Зеленського та його поведінка за останні два роки зазнали серйозну трансформацію.

«Йому вкрай важко бути веселим, доброзичливим, відкритим і легким. Таким, як він був всього два роки тому», — констатував експерт, назвавши нинішню гримасу президента Зеленського гримасою болю.

«В цілому поведінка президента сильно змінилося. Він втратив легкість, життєрадісність, якими вигідно відрізнявся від багатьох. Придбав якусь ваговитість. Так, навчився деяких речей, які раніше не вмів чи вмів не настільки добре. Говорити по-українськи, носити костюми з краватками, викладати думки більш-менш формальним, чиновницьким мовою, який насправді необхідний політику, щоб ніхто не чіплявся до окремих слів, які не виривав їх з контексту «, — зазначив Кім.

За його словами, за два роки глава держави втратив величезну частку емоційного ресурсу, за рахунок якого живе. Він людина творча, і йому необхідно переживати позитивні емоції, а він отримує їх все менше і менше.

Будучи натурою творчої, експресивної, дуже відкритою емоційно, що володіє умінням подобатися і здатністю встановлювати контакт з величезною кількістю людей, Зеленський на посаді президента потрапив в ситуацію жорстких рамок. В них всі його дії розглядаються під мікроскопом, критично, і ці умови стали для нього токсичними.

Тому, вважає психолог, відсутність масового визнання для Зеленського стало серйозним фактором емоційного вигорання.

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