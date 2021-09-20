Звільнено заступника голови Нацполіціі, який розслідував «справу Шеремета»

Колишній перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль, відомий як керівник слідчо-оперативної групи, що розслідувала вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив про власне звільнення з посади з 20 серпня.

У коментарі ресурсу «Слідству.Інфо» Коваль назвав свою відставку політично вмотивованою.

«Причина звільнення напевно політична. Бо по роботі питань немає», — сказав він журналісту.

Першим заступником керівника Національної поліції Євген Коваль був призначений у вересні 2019 року. За посадою він керував слідчо-оперативною групою, що розслідувала вбивство журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, 11 вересня під Києвом було знайдено мертвим суддю Печерського суду Валерія Писанця, який серед іншого був слідчим суддею у справі про вбивство Шеремета.

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter