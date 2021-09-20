Звільнено заступника голови Нацполіціі, який розслідував «справу Шеремета»
Колишній перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль, відомий як керівник слідчо-оперативної групи, що розслідувала вбивство журналіста Павла Шеремета, повідомив про власне звільнення з посади з 20 серпня.
У коментарі ресурсу «Слідству.Інфо» Коваль назвав свою відставку політично вмотивованою.
«Причина звільнення напевно політична. Бо по роботі питань немає», — сказав він журналісту.
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Першим заступником керівника Національної поліції Євген Коваль був призначений у вересні 2019 року. За посадою він керував слідчо-оперативною групою, що розслідувала вбивство журналіста Павла Шеремета.
Нагадаємо, 11 вересня під Києвом було знайдено мертвим суддю Печерського суду Валерія Писанця, який серед іншого був слідчим суддею у справі про вбивство Шеремета.267
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