Чорнобильську зону активно заселяють ведмеді: відеодоказ

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС продовжує зростати популяція ведмедів, яких після 100-річної перерви помітили на цій території в 2014 році.

За словами дослідника Зони Сергія Гащака в коментарі ВВС, тварини могли повернутися з-за відсутності людей.

Зоологи навіть вимірюють тварин, встановлюючи спеціальні калібрувальні стовпчики перед камерами.

«Ведмеді … швидше за все, приходять до нас з Білорусі. Ми не знаємо поки, скільки їх тут. Не виключено, що деякі особини вже живуть тут постійно», — розповів дослідник зони.

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Нагадаємо, в квітні ведмеді активізувалися і на Прикарпатті, де вони підбиралися до житлових будинків .

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