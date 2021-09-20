Утопія на межі психічного захворювання: Гетманцев про зниження податків для підняття зарплат і пенсій

Зниження податків для бізнесу не призведе до того, що їх будуть справно платити. Про це глава Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«Щодо цього міфу, мовляв, давайте знизимо податки та одночасно підвищимо зарплати медикам, вчителям і пенсії — це не просто утопія, а утопія, що межує з психічним захворюванням. Однак така ідея досить популярна в соцмережах», — вважає Гетманцев.

Він зазначив, що ставки податків в Україні нижчі за середні по Європі.

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«Проблема в тому, що у нас система єдиного податку взагалі унікальна. Ніде немає такої системи, щоб люди без контролю держави на суму 7 млн гривень на рік отримували дохід під 5%, а інша група платила ще менше з доходу в 5 млн грн на рік. І це при тому, що вчитель платить 19,5%. Складається таке враження, що ми навмисне стимулюємо не виробництво, не науку, а лише торгівлю», — підкреслив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка змінює механізм розрахунку середньої зарплати.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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