На руках у людей від 50 мільярдів доларів: в Раді підрахували тіньові доходи українців

Податкова амністія, котра стартувала в Україні у вересні, повинна принести бюджету країни значну суму. Про це глава комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«У нас є певні розрахунки, але ми їх не озвучуємо. Податкова амністія — крихке явище, яке в одних країнах спрацьовує, а в інших — ні. Віримо, у нас спрацює. Вважаємо, що на руках у людей від 50 млрд доларів. З цієї суми, якщо третина вийде „в білу“, тобто не в бюджет, а буде задекларовано, це буде величезна перемога. Мені б дуже хотілося, щоб так і було», — сказав глава комітету.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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