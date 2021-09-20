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Україна

На руках у людей від 50 мільярдів доларів: в Раді підрахували тіньові доходи українців

18:12 20 вересня 2021
Долари

Податкова амністія, котра стартувала в Україні у вересні, повинна принести бюджету країни значну суму. Про це глава комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«У нас є певні розрахунки, але ми їх не озвучуємо. Податкова амністія — крихке явище, яке в одних країнах спрацьовує, а в інших — ні. Віримо, у нас спрацює. Вважаємо, що на руках у людей від 50 млрд доларів. З цієї суми, якщо третина вийде „в білу“, тобто не в бюджет, а буде задекларовано, це буде величезна перемога. Мені б дуже хотілося, щоб так і було», — сказав глава комітету.

Читайте також: З 2023 року ми знати про всі закордонні активи наших громадян, — Данило Гетманцев

Фото: https://ua.depositphotos.com

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