Зарплати в конвертах: Гетьманцев попередив бізнес про перевірки

В Україні готуються до безкомпромісної боротьби з одним з найбільш поширених явищ тіньової економіки — зарплатами в конвертах, яка впливають ы на розмір пенсій. Про це глава Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ» .

«Зарплати в конвертах є серйозною проблемою. Вважаю, що на шляху детінізації це — найсерйозніша проблема з усіх, які ми маємо. Це і наслідок війни, яка генерує кеш, це і слідство ще радянського Трудового кодексу, який не дає можливості регулювати трудові відносини з працівником так, як він і роботодавець хочуть, це і проблема валютних ризиків. Тобто маємо комплексну проблему», — підкреслив Гетманцев.

За його словами, вивести зарплати з тіні допоможе податкова амністія.

«Ми також передбачаємо зниження податкового навантаження на фонд оплати праці, не кардинальне, але воно буде. Також планується посилення адміністрування», — додав глава комітету Ради.

Він зазначив, що податківці разом з інспекцією з питань праці вже починають перевірки, але процес буде тривалим.

Нагадаємо, колишній віце-прем'єр-міністр заявив, яка частина економіки України перебуває в тіні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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