Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні: в Держпродспожслужбі роз'яснили деталі

Наразі Міністерство охорони здоров'я України лише рекомендує в окремих випадках вакцинувати дітей від коронавірусу, втім, такі щеплення не є і не будуть обов'язковими. На цьому в ефірі 24 каналу наголосив очільник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

«Обов'язковості не буде», — наголосив посадовець.

Обов'язково вакцинуватися від COVID-19 в Україні нині повинні:

поліцейські;

медичні працівники;

педагоги.

Тим часом у світі активно проводять вакцинацію дітей і підлітків, адже саме їх вражає «Дельта-штам». Такі щеплення вже роблять і у нас, причому наразі не було зафіксовано жодних випадків ускладнень чи критичних ситуацій.

«Як і весь світ, потрібно вакцинувати дітей у повному обсязі. Дельта-збудник вражає саме дитяче й підліткове населення», — підкреслив лікар.

Нагадаємо, що 13 вересня 2021 у президента України було ухвалене рішення про забезпечення умов для вакцинації від COVID-19 принаймні однією дозою вакцини щонайменше 80% працівників закладів освіти до 20 вересня 2021 року.

Фото Pixabay

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter