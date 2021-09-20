Різдво Богородиці: що потрібно зробити у свято та як молитися в цей день

21 вересня православні та греко-католики відзначають Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії. З цього дванадесятого (одного з дванадцяти найважливіших після Великодня церковних свят, пов'язаних з Євангельською історією та історією Церкви) неперехідного (тобто має постійну дату) Богородичного свята починається богослужбовий церковний рік. А народна назва свята — Друга (Мала) Пречиста (Першу Пречисту, або Успіння Богородиці християни східного обряду відзначили 28 серпня).

Історія свята

Перші згадки про святкування християнами Різдва Богородиці відносяться приблизно до V століття. Після того як на III Вселенському соборі, який відбувся у 431 році в місті Ефесі, єпископи християнських громад визнали Діву Марію Матір'ю Божою, почалося її загальноцерковне шанування й почали встановлюватися присвячені їй торжества. Про відзначення Різдва Богородиці говориться у працях Константинопольського патріарха Прокла (439−446 роки) та в богослужбовій книзі Папи Геласія (492−426 роки). Про нього писали й праведники Іоан Золотоустий, Епіфан і Августин. Набагато пізніше, не раніше VII століття, була встановлена й постійна дата свята у вересні.

Ікона Різдво Богородиці

Історія народження Діви Марії

Щодо відомостей про сім'ю Діви Марії та обставини її народження, то в Новому Завіті їх немає. Але зате є Церковні перекази та написані пізніше документи, серед яких, наприклад, «Протоєвангеліє Якова» (датується приблизно кінцем II — початком III століття), що розповідають про земне життя Богородиці. (Слово протоєвангеліє походить від грецького πρῶτος, що означає «перший», оскільки текст в ньому присвячений подіям, що сталися до тих, що описані в канонічних Євангеліях. Часто протоєвангелія були написані на основі усних переказів перших християн. Ось і авторство «Протоєвангелія Якова» приписується, правда, без особливих доказів, брату Господньому апостолу Якову — одному з синів Йосифа Обручника від першого шлюбу. А таку назву цьому документу дав французький єзуїт Гійом Постель (1510−1581). Саме він під час своєї подорожі Сходом знайшов і переклав латиною цей текст, який спочатку, ймовірно, мав назву «Різдво Марії» або «Одкровення Якова».)

Марія народилася в сім'ї благочестивих Йоаким, вихідця з роду царя Давида, та Анни, дочки первосвященника Аарона.

(Церковний переказ говорить, що будинок Йоакима та Анни розташовувався в північно-східній частині Єрусалиму. Але досі тривають суперечки про точне місце, де він стояв. На відстані 70 метрів один від одного православні побудували монастир святої Анни, а католики — базиліку святої Анни. під будівлею монастиря знаходиться печерка, яка вважається частиною будинку Йоакима та Анни. А католики вважають частиною їхнього будинку підземні печери, що знаходяться під базилікою.)

Проживши разом в любові та взаємоповазі 50 років, пара залишалася бездітною, але подружжя не втрачало надію на народження дитини й продовжувало старанно молити про це Бога. Оскільки відсутність дітей у євреїв вважалася знаком гніву Божого й покаранням за гріхи, а кількість чад у подружжя безпосередньо пов'язували з їхнім особистим благочестям, Йоаким і Анна, попри праведний спосіб життя, постійно зазнавали несправедливої ганьби від своїх земляків. Дійшло до того, що одного разу у велике свято в Єрусалимському храмі Йоакима, що стояв серед тих, хто раніше за всіх прийшов до храму юдеїв, щоб принести дари Богу, просто вигнали з черги. При цьому служитель Храму на ім'я Рувим сказав йому: «Не можна тобі приносити дари першому, бо ти не створив потомства Ізраїлю».

Зазнавши ганьби та образи, Йоаким пішов у пустелю. Він дав обітницю сорок днів залишатися там, не їсти й не пити, вирішивши: «Хай буде мені за їжу й питво молитва» і сподіваючись, що Бог почує його. Анна ж, теж наслухавшись звинувачень від оточуючих, навіть від власної служниці, гаряче молилася вдома Всевишньому, пообіцявши віддати дитя на служіння Господу, якщо їхні благання будуть почуті.

І ось незабаром з'явився подружжю ангел і повідомив кожному з них, що Господь почув їхні молитви, що буде у них потомство, про яке говоритимуть по всьому світу. Отримавши цю радісну звістку, чоловік і дружина поспішили один до одного. Їхня зустріч відбулася біля Золотих воріт Єрусалиму. Разом вони пішли у Храм і принесли Богові щедру жертву.

Зустріч святого Іоакима і святої Анни біля Золотих Воріт Єрусалима після доброї новини від ангела про народження дитини. Амброзіус Бенсон. Нідерланди, близько 1528 р

Коли через належні дев'ять місяців Анна народила дочку, безмежними були радість батьків і їхня подяка Творцю за це чудо. Дівчинці дали ім'я Марія (пані, надія).

Батьки Пресвятої Діви обожнювали донечку, але виконали свою обітницю Богу та відвели дитину, якій на той час виповнилося три рочки, в Єрусалимський храм, де вона й була вихована в чистоті та лагідності (свято Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третю Пречисту, православні та греко-католики відзначать 4 грудня).

Як говориться в одному з перекладів «Протоєвангелія Якова», батьки Діви Марії прожили після цих подій ще близько 12 років і померли приблизно в 80-річному віці.

Народження Пресвятої Богородиці. Амброзіус Бенсон. Нідерланди, близько 1528 р

Богослужіння на Різдво Богородиці відбувається ввечері 20-го та вранці — 21 вересня. В сучасну святкову службу входять дивовижні за красою піснеспіви, створені святителем Андрієм Критським (VII століття), преподобним Іоаном Дамаскіним (VIII століття), святим Германом, Константинопольським патріархом (VIII століття).

Що потрібно зробити і як молитися в цей день

Віряни намагаються в цей день побувати в церкві на святковій службі, щоб взяти участь у спільній молитві.

До Пресвятої Богородиці як заступниці небесної віряни звертаються щодня з незліченними моліннями, просячи допомогти в розв'язанні проблем, що стосуються будь-якого боку життя. І завжди отримують допомогу, якщо така дійсно їм потрібна. Але багато хто вважає, що молитви, звернені до Богородиці в день її Різдва, мають особливу силу.

Тропар свята

Різдво Твоє, Богородице Діво, радість провістило всьому світові, бо з Тебе засяяло Сонце Правди — Христос, Бог наш, що, зруйнував прокляття, дав благословення і, знищивши смерть, дарував нам життя вічне.

Кондак свята

Іоаким, Анна від докору за неплідність, Адам же та Єва від тління смертного визволилися, Пречиста, у святім народженні Твоїм. Це святкують люди Твої, від вини гріховної визволившись, і взивають до Тебе: неплідна народжує Богородицю і Матір життя нашого.

Молитва на Різдво Пресвятої Богородиці Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли, кому потрібна. Всіх вірних чад Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настав, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святій зрости, мужність на добро направ, грішників до покаяння приведи і всіх християн благання почуй, хворих вилікуй, скорботи утоли, подорожуючих оберігай. Боронь, Владичице, від гріхопадінь і бід всіх, побожно закликаємо святе ім`я Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти бо молитвами беззаконня наші задарма очищаєш, тим же до Тебе припадаємо та співаємо: віджени від нас усякого ворога і супротивника, позбав від усякої напасті та згубних зневірянь — молитвами Твоїми. Вклади в серця наші страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб усі тихо й мирно жили на спасіння душ наших, на благо ближніх і на славу Господа, Йому бо, яко Творцю, Промислителю і Спасителеві нашому всяка належить слава, честь і поклоніння, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Камілло Прокаччіні. Народження Діви Марії. Початок XVII століття

Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці припадає на 25 вересня. Це означає, що під час богослужінь всі дні післясвята буде прославлятися народження Діви, що стала Матір'ю самого Спасителя. Ось як про це торжество говорив преподобний Іоан Дамаскін: «День Різдва Богородиці є свято всесвітньої радості, бо Богородицею весь людський рід обновився і смуток праматері Єви змінився на радість».

У це свято заведено відкласти всі справи, що можуть його затьмарити, — жодних сварок, з'ясування стосунків, лихослів'я та грубості.

Оскільки цьогоріч Різдво Богородиці припадає на вівторок, а не на середу або п'ятницю, у Церкві жодних обмежень в їжі для вірян немає.

Традиції свята

У народі це свято називається Другою Пречистою, або Малою Пречистою. З давніх часів з нетерпінням на нього чекали бездітні жінки. Маючи особливі надії бути почутими Богородицею в цей день, вони замовляли службу в церкві й запрошували до себе на обід бідних людей, просячи їх помолитися Богородиці про дарування щедрій господині дітей. (До речі, одними з головних прохачів перед Богом про дарування дітей вважаються й батьки Богородиці. Їх церква буде вшановувати 22 вересня.)

Погодні прикмети На Різдво Богородиці було заведено спостерігати за погодою, такі спостереження допомагали нашим предкам визначити, якими будуть осінь і зима. Вважалося, що якщо нічне небо на Другу Пречисту безхмарне й зоряне, скоро настануть холоди. Якщо святкового ранку падає дощ, дощитиме ще протягом 40 днів. Дощова погода в цей день обіцяє і ранню морозну зиму. Якщо день буде теплим і ясним, тепла та суха погода радуватиме до кінця жовтня. Роса на траві ранком на Різдво попереджає, що за місяць земля вже буде покрита інеєм. А іній, що покрив землю 21 вересня, говорить про швидке погіршення погоди. Якщо вранці буде тепло, а після обіду помітно похолодає, зима настане рано й буде морозною. Вітер на Другу Пречисту — до малосніжної зими з сильними вітрами. Низько летять у небі птахи — до похолодання, птахи високо в небі — до теплої погоди. Про потепління говорить і велика кількість павутиння на деревах. А рано опале з дерев листя попереджає про ранню зиму.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про історію, традиції та заборонах свята Усікновення глави Іоана Хрестителя.

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