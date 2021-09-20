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Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 грудня: коли Україну переведуть в «жовту» зону

14:23 20 вересня 2021
Карантин

У понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів України продовжив до 31 грудня 2021 року адаптивний карантин і режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Поточна епідемічна ситуація контрольована. Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров’я — щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди» , — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Державна комісія ТЕБ та НС 22 вересня розгляне питання встановлення по всій території України «жовтого» рівня епіднебезпеки. Це обговорили в ході селекторної наради.

Нагадаємо, «жовта» зона передбачає введення нових правил адаптивного карантину.

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