Нові правила карантину вступили в силу: які обмеження загрожують українцям
З понеділка, 20 вересня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Він буде працювати, коли країна перейде в «жовту» зону.
Транспорт
Залишається в силі вимога носити маски. У громадському транспорті від пасажирів не будуть вимагати сертифікатів про щеплення.
Школи
Норма про відсоток вакцинованих вчителів пом'якшена. Щоб школа в «жовтій» зоні працювала, досить, щоб 80% вчителів були вакциновані хоча б однієї дозою. Але при переході в «червону» зону потрібно, щоб 100% працівників мали «зелений» ковід-сертифікат.
ТРЦ та заклади громадського харчування
Правила відвідування закладів передбачають пільги для власників сертифікату про вакцинацію. Власник закладу може сам вирішувати, обслуговувати тільки вакцинованих або всіх, але з повноцінним виконанням карантинних обмежень.
Документи
Доказом вакцинації служить COVID-сертифікат — його можна отримати в паперовому вигляді у сімейного лікаря або згенерувати в додатку «Дія».
З 20 вересня діють два види таких документів:
- «жовтий» — для однієї дози, видається на 120 днів
- «зелений» — для двох доз, видається на 365 днів.
Нагадаємо, без щеплення від коронавірусу українці не зможуть відвідати деякі заклади.
Фото: https://ua.depositphotos.com294
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter