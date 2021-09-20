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Україна

Нові правила карантину вступили в силу: які обмеження загрожують українцям

12:57 20 вересня 2021
Карантин

З понеділка, 20 вересня, в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Він буде працювати, коли країна перейде в «жовту» зону.

Транспорт

Залишається в силі вимога носити маски. У громадському транспорті від пасажирів не будуть вимагати сертифікатів про щеплення.

Школи

Норма про відсоток вакцинованих вчителів пом'якшена. Щоб школа в «жовтій» зоні працювала, досить, щоб 80% вчителів були вакциновані хоча б однієї дозою. Але при переході в «червону» зону потрібно, щоб 100% працівників мали «зелений» ковід-сертифікат.

ТРЦ та заклади громадського харчування

Правила відвідування закладів передбачають пільги для власників сертифікату про вакцинацію. Власник закладу може сам вирішувати, обслуговувати тільки вакцинованих або всіх, але з повноцінним виконанням карантинних обмежень.

Документи

Доказом вакцинації служить COVID-сертифікат — його можна отримати в паперовому вигляді у сімейного лікаря або згенерувати в додатку «Дія».


З 20 вересня діють два види таких документів:

  • «жовтий» — для однієї дози, видається на 120 днів
  • «зелений» — для двох доз, видається на 365 днів.

Нагадаємо, без щеплення від коронавірусу українці не зможуть відвідати деякі заклади.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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