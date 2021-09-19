Помер колишній міський голова Рівного Федів

У Рівному помер колишній мер міста Іван Федів, перший керівник міста з моменту оголошення незалежності України. Федіву був 71 рік, він страждав від важкого хронічного захворювання.

Іван Федів

16 вересня Федів повідомив в соцмережах, що він знаходиться в обласній лікарні в Рівному після складної операції. «Бережіть здоров'я, хворіти в сьогоднішніх умовах ой як дорого», — порадив він.

Останній раз екс-мер писав в мережі 18 вересня. Він повідомив, що напередодні швидка допомога знову привезла його в лікарню — але тепер уже не в Рівне, а в Сколівську громаду, там довелося познайомитися з умовами в реанімації, але лікарям вдалося врятувати пацієнта.

Федів керував Рівним з травня 1990 року до вересня 1993-го. Екс-мера згадують як патріота і активного прихильника української ідеї. Під керівництвом Федіва Рівне стало першим містом в Україні, яке прийняло рішення про непідтримку «ГКЧП» у Москві.

«Ми будемо завжди вдячні йому за синьо-жовтий прапор над міськрадою, за українські школи в Рівному, за те, що відкривав нам мир, за дружбу і підтримку», — написала в Facebook Світлана Шкуратюк, яка знала Федіва по роботі в міській раді.

Пам'ятають мешканці Рівного і про інші ініціативи мера.

Нагадаємо, в серпні 2021-го пішли з життя колишній глава КМДА Володимир Бондаренко і перший голова СБУ Євген Марчук.

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