В Києві намагалися зупинити Марш рівності: дівчина лягла на асфальт, перекривши собою рух колони

В Києві у неділю, 19 вересня, пройшов Марш рівності-2021. Хода почалася на вулиці Володимирській, продовжилася по бульвару Тараса Шевченка, вулицях Терещенківська та Льва Толстого до площі Льва Толстого, де і завершилася.



Нинішньою темою стала «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки». Марш стартував під гаслами «Будь собою — ми з тобою», «Свобода — це наша краса», передає УНІАН.

Учасники Маршу рівності вимагали від керівництва держави, зокрема, прийняти законопроєкт щодо боротьби з дискримінацією та впорядкування відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості, офіційно визнати в Україні у найближчій перспективі цивільні партнерства між людьми однієї документальної статі, визнати фактори сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності можливими підставами здійснення домашнього насильства.

На заході були присутні, зокрема, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг, депутат Верховної Ради від фракції «Голос» Інна Совсун, депутат Київради від фракції «Слуга народу» Євгенія Кулеба, передає «Українська правда».



Паралельно противники маршу провели акцію протесту — близько сотні людей, зокрема, представники організацій «Традиція і порядок», «Правий сектор», «Християнський фронт» вийшли у центр української столиці.



Під час Маршу жінка лягла поперек руху колони й відмовлялася піднятися. На питання журналістів вона заявила, що є противницею ЛГБТ-спільноти.



Через деякий час поліція віднесла її на тротуар.

Зараз у багатьох містах України проходять Марші рівності та акції ЛГБТ-спільноти.Так днями у центрі Харкова відбулося незвичайне весілля — дві дівчини у весільних сукнях та фаті обмінялися каблучками, клятвами й кинули у натовп букет. Перформанс влаштувала ЛГБТ-організація KharkivPride.

Фото https://www.unian.net/, https://www.pravda.com.ua/

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