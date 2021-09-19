Михайлове чудо: історія свята, традиції та обряди

У неділю, 19 вересня, у християн східного обряду одна з важливих дат церковного календаря. Віряни згадують диво Архистратига Михаїла. Цей день в народі також називають Михайлове чудо.



Архистратиг Михаїл — значить «очолює ангельське воїнство». Святий Архангел Михаїл — один з найбільш шанованих у християнстві ангелів, його вважають покровителем християн та захисником душ померлих.



Історія свята починається з IV століття, коли християнин Архип побудував в місті Хонех храм. Він заснував його біля джерела, в якому його донька вилікувалася від німоти. Церкву та цілюще джерело почало відвідувати багато людей, у тому числі язичників. Після позбавлення від хвороб невіруючі приймали християнство.

Язичники вирішили зруйнувати церкву. Вони з'єднали дві річки в одну і направили на храм.



Християнин Архип почав молитися про спасіння церкви і біля храму з'явився Архістратиг Михаїл. Ударом жезла він зробив в горі розколину, і вода пішла в землю. Язичники розбіглися від жаху. Це чудо врятувало храм.

На честь цієї події стали шанувати Архистратига Михаїла і відзначати Михайлове чудо.



У давнину в цей день народ влаштовував мирські братчини. На цих зборах вирішували різні сусідські справи. Після зустрічей влаштовували бурхливі застілля, на яких всі, хто посварився раніше, мирилися.



Вважається, що в цей день потрібно пробачити всім кривдникам та намагатися допомагати всім, хто цього потребує. Крім того, їжу, що залишилася після сімейного застілля, найкраще віддати тваринам.



На Михайла існують заборони:

- не можна мити голову, оскільки можна змити весь свій розум та пам'ять.

- не можна пекти пироги, в іншому випадку, так можна на себе накликати різні хвороби.

- заборона збирати чорницю — предки вірили, що у цей час в ягоді ховається нечисть, яка принесе шкоду.

- не варто залазити на дерева — є ризик зірватися з дерева та покалічитися.



Зазвичай на Михайла починаються перші морози. Якщо після таких заморозків на деревах утворювався іній, значить, взимку буде багато снігу. Люди також спостерігали, як на Михайла падають на землю осикові листи: якщо «обличчям» догори — зима буде нещадною, якщо навпаки — теплою. Якщо день теплий, то осінь буде довгою.



У цей день іменини також відзначають: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло й Текля.



Раніше «ФАКТИ» публікували календар церковних свят на жовтень.

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