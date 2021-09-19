Михайлове чудо: що категорично не можна робити 19 вересня

19 вересня відзначається церковне свято Михайлове чудо.

У цей день згадують, як Архангел Михаїл в IV столітті врятував від руйнування храм в місті Хонех, повернувши назад воду, яка могла його затопити.

Також в цей день існує кілька правил і заборон, що не порушуються багатьма поколіннями християн.

Що не можна робити 19 вересня?

У цей день не можна важко працювати. Також не можна змушувати працювати за себе кого-то.

Не можна працювати на землі, готувати, пекти пироги або хліб.

Не можна збирати чорницю.

Не можна не відповідати на питання.

Не можна мити голову (кажуть, «змиєш весь розум»).

Не можна сваритися і підвищувати голос.

Не можна викидати їжу (залишки їжі віддають тваринам).

Що обов'язково потрібно робити?

В цей день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень.

Обов'язково варто миритися з тими, з ким у сварці.

Планувати нові справи.

Ходити в гості і веселитися.

А ще кажуть, якщо 19 вересня весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання.

Прикмети на Михайлове чудо

Якщо день теплий, то осінь буде довгою.

Якщо на деревах є паморозь, то зима буде сніжною.

Якщо осиковий лист лягає виворотом вгору, то зима буде теплою, якщо навпаки — холодною.

Якщо листя на верхівці берези ще зелені — це до ранньої зими.

Раніше ми писали, що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі.

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