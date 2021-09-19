26.61 / 26.80 31.21 / 31.53
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Михайлове чудо: що категорично не можна робити 19 вересня

5:34 19 вересня 2021
Архістратиг Михаїл

19 вересня відзначається церковне свято Михайлове чудо.

У цей день згадують, як Архангел Михаїл в IV столітті врятував від руйнування храм в місті Хонех, повернувши назад воду, яка могла його затопити.

Також в цей день існує кілька правил і заборон, що не порушуються багатьма поколіннями християн.

Що не можна робити 19 вересня?

У цей день не можна важко працювати. Також не можна змушувати працювати за себе кого-то.

Не можна працювати на землі, готувати, пекти пироги або хліб.

Не можна збирати чорницю.

Не можна не відповідати на питання.

Не можна мити голову (кажуть, «змиєш весь розум»).

Не можна сваритися і підвищувати голос.

Не можна викидати їжу (залишки їжі віддають тваринам).

Що обов'язково потрібно робити?

В цей день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень.

Обов'язково варто миритися з тими, з ким у сварці.

Планувати нові справи.

Ходити в гості і веселитися.

А ще кажуть, якщо 19 вересня весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання.

Прикмети на Михайлове чудо

Якщо день теплий, то осінь буде довгою.

Якщо на деревах є паморозь, то зима буде сніжною.

Якщо осиковий лист лягає виворотом вгору, то зима буде теплою, якщо навпаки — холодною.

Якщо листя на верхівці берези ще зелені — це до ранньої зими.

Раніше ми писали, що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі.

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарзан і Корольова

«Тато доньки — не Сергій Глушко»: Наташа Корольова шокувала розповіддю про позашлюбну дитину

Гаррі і Ліза Галкіни

«Нашим чудам 8 років»: як Галкін привітав своїх дітей з днем народження

субсидія

Субсидії по-новому: повторна заява та хто не пройде жорсткий відбір

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.