Михайлове чудо: що категорично не можна робити 19 вересня
19 вересня відзначається церковне свято Михайлове чудо.
У цей день згадують, як Архангел Михаїл в IV столітті врятував від руйнування храм в місті Хонех, повернувши назад воду, яка могла його затопити.
Також в цей день існує кілька правил і заборон, що не порушуються багатьма поколіннями християн.
Що не можна робити 19 вересня?
У цей день не можна важко працювати. Також не можна змушувати працювати за себе кого-то.
Не можна працювати на землі, готувати, пекти пироги або хліб.
Не можна збирати чорницю.
Не можна не відповідати на питання.
Не можна мити голову (кажуть, «змиєш весь розум»).
Не можна сваритися і підвищувати голос.
Не можна викидати їжу (залишки їжі віддають тваринам).
Що обов'язково потрібно робити?
В цей день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень.
Обов'язково варто миритися з тими, з ким у сварці.
Планувати нові справи.
Ходити в гості і веселитися.
А ще кажуть, якщо 19 вересня весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання.
Прикмети на Михайлове чудо
Якщо день теплий, то осінь буде довгою.
Якщо на деревах є паморозь, то зима буде сніжною.
Якщо осиковий лист лягає виворотом вгору, то зима буде теплою, якщо навпаки — холодною.
Якщо листя на верхівці берези ще зелені — це до ранньої зими.
Раніше ми писали, що не можна робити на Усікновення глави Іоанна Предтечі.28
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