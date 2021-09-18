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Підтримав молитвою та духовною настановою: митрополит Климент зустрівся з заарештованим у Криму Єсипенком

18:39 18 вересня 2021
Єсипенко

Заарештованого журналіста-фрілансера «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка у Сімферопольському СІЗО № 1 відвідав митрополит Климент (Кущ), передає агенція «Голос Криму».

Владика, який є громадським захисником Єсипенка, підтримав його молитвою та духовною настановою.

Журналіст подякував усім, хто його знає, підтримує та бореться за його звільнення.

Окреме вітання Владислав передав Олегу Сенцову з приводу завершення роботи над фільмом «Носоріг» і презентацією цього фільму на Міжнародному Венеціанському кінофестивалі. Він також побажав удачі Сенцову в роботі над новим фільмом «Каїн».

Митрополит Климент повідомив, що стан здоров'я Єсипенка задовільний. Він також попросив усіх, кому не байдужа доля ув'язнених, приєднатися до молитви.

Нагадаємо, Владислава Єсипенко затримали 10 березня 2021 року в окупованому Криму. Його звинуватили у незаконному виготовленні вибухового пристрою.

Після того, як журналіста взяли під варту, до нього протягом 27 днів не допускали адвокатів. Затриманого катували співробітники російських спецслужб.

Адвокат ув'язненого заявив, що слідчі ФСБ за підсумками дактилоскопічної експертизи не виявлено відбитків Єсипенка на вибухівці, нібито знайденої в машині журналіста.

Разом з тим, сторона обвинувачення вимагає для Єсипенка 18 років позбавлення волі.

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