Жінка придумала «оригінальний» спосіб підвищити пенсію українцям і подала в суд на Кабмін

В Україні найближчим часом планується невелике підвищення пенсій. Мешканка Львівської області вирішила боротися за більш відчутне підвищення пенсій українцям. Для цього вона звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов'язати Кабмін збільшити розмір Єдиного соціального внеску до 42%, повідомляє прес-служба ОАСК.

Так, жінка звернулася з позовом до Кабінету міністрів та Пенсійному фонду.

«Позивачка, серед іншого, просить суд зобов'язати Кабінет міністрів України і Пенсійний фонд України підвищити ЄСВ вдвічі — до 42%. На її думку, це дозволить збільшити дохід до державного бюджету в податковому еквіваленті і, як наслідок — підвищити розмір пенсій в Україні», — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Пенсійний фонд запропонував українцям нову опцію: перевірити страховий стаж і сплачені внески в ПФУ в режимі онлайн — на сайті фонду. Там же можна доповнити відомості про трудову діяльність, якщо певний період роботи з якихось причин відсутній в базі. Функція обіцяє бути актуальною, оскільки, за підрахунками соціологів, більше половини українців при виході на пенсію виявляють, що їм не вистачає страхового стажу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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