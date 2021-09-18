Коронавірус в Україні: «зеленими» залишилися тільки три області

В Україні продовжує зростати кількість хворих COVID-19. У всіх областях України, крім Закарпатської, Кіровоградської та Миколаївської, перевищено показник рівня захворюваності на цю хворобу. Це випливає зі свіжих даних Міністерства охорони здоров'я.

Так, зеленому рівню епідеміологічної небезпеки за постановою Кабміну відповідає ситуація, коли за останні 14 днів в області виявлено менше 75 нових хворих COVID-19 на 100 000 осіб. Така ситуація спостерігається лише в Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях, причому в Миколаївській цей показник становить 74 хворих на 100 000.

У Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Рівненській та Сумській областях протягом трьох останніх днів перевищено показник динаміки рівня госпіталізації, який повинен становити не більше 50%. Цей критерій показує зростання кількості госпіталізацій за сім днів в порівнянні з попереднім аналогічним періодом.

Як писали «ФАКТИ», за минулу добу, 17 вересня, в Україні підтвердили 6234 нових випадків інфікування коронавірусом. В тому числі захворювання діагностовано у 689 дітей та 89 медиків.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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