Частина Києва закривають для транспорту заради бігунів: список «непроїзними» вулиць
У Києві, де готуються до проведення Півмарафону, з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня перекриватимуть рух автотранспорту на Контрактовій площі. Про це повідомляє місцева влада.
Графік перекриття вулиць 18 вересня:
- вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;
- вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.
Графік перекриття вулиць 19 вересня:
- вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 13:30;
- Боричів узвіз — із 07:00 до 13:30;
- вул. Ігорівська — із 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
- Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — із 07:00 до 13:30;
- Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;
- Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00;
- вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00
- Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) — із 07:00 до 11:00;
- вул. Труханівська — із 07:00 до 12:00;
- Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — із 07:00 до 11:00;
- Міст Метро — із 07:00 до 10:00;
- поворот із мосту Метро на Набережне шосе — із 07:00 до 11:00.
Також за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту.83
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