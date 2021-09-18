Частина Києва закривають для транспорту заради бігунів: список «непроїзними» вулиць

У Києві, де готуються до проведення Півмарафону, з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня перекриватимуть рух автотранспорту на Контрактовій площі. Про це повідомляє місцева влада.

Графік перекриття вулиць 18 вересня:

вул. Григорія Сковороди (від Контрактової площі до вул. Волоської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Межигірська (від вул. Г. Сковороди до вул. Спаської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня;

вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) — із 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

вул. Петра Сагайдачного — із 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз — із 07:00 до 13:30;

вул. Ігорівська — із 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Верхній Вал до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — із 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — із 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — із 07:00 до 11:00

Північний міст (у напрямку житлового масиву Троєщина) — із 07:00 до 11:00;

вул. Труханівська — із 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — із 07:00 до 11:00;

Міст Метро — із 07:00 до 10:00;

поворот із мосту Метро на Набережне шосе — із 07:00 до 11:00.

Схема перекриття руху

Також за маршрутом марафону передбачено зміни руху громадського транспорту.

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