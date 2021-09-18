В Україні за добу знову більше 6 тисяч хворих ковідом, але рекорд не побитий

За минулу добу, 17 вересня, в Україні підтвердили 6234 нових випадків інфікування коронавірусів (добою раніше медики зафіксували новий антирекорд сезону — 6600 випадків). В т.ч. захворювання діагностовано у 689 дітей та 89 медиків, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434) областях, Києві (416) та на Одещині (399).

Всього було зроблено 70 тисяч тестів.

Госпіталізувати з ускладненнями довелося 1719 чоловік, не зуміли перемогти хворобу 79 українців, а 1763 людини — одужали.

Також за добу вакциновано 132 559 осіб, з яких першу дозу отримали 78 269 осіб, з початку вакцинальної кампанії — 6 248 155 осіб, з яких першу дозу отримали 6 248 153 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) — 5 114 061 чоловік (з них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Нагадаємо, в Національній академії наук спрогнозували, що до 24 вересня кількість нових випадків COVID-19 в Україні щодня складе не менше 6 тисяч на добу. Також зроблений прогноз показує, що поточна хвиля буде і далі зростати, на що вплинули свята (перш за все Дня Незалежності України) та інші подібні дати, а також поширення «Дельта» -штамма коронавируса.

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