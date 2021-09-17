Конституційний суд заступився за засуджених до довічного ув'язнення: Раду зобов'язали терміново вжити заходів

Конституційний суд України (КС) визнав такими, що не відповідають Конституції, норми Кримінального кодексу про неможливість перегляду вироку особі, засудженій до відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

«КС вважає, що встановлене Кодексом покарання у вигляді довічного позбавлення волі як покарання без перспективи звільнення є несумісним з вимогами Конституції України», — повідомили в суді, мотивувавши своє рішення нормами міжнародного права і практикою органів конституційної юрисдикції європейських країн — Німеччини, Польщі, Румунії, Литви та Угорщини.

Таким чином, суд зобов'язав Верховну Раду невідкладно привести нормативне регулювання, встановлене статтями 81 і 82 Кримінального кодексу, у відповідність до Конституції України та прийнятого рішення.

Раніше в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової констатували, що Україна лідирує серед країн Європи за кількістю засуджених до довічного терміну ув'язнення — наразі їх уже 1536 чоловік, а найближчим часом список може поповнити найстрашніший польовий командир на чолі «ДНР «- Ігор Безлер.

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