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РНБО почав моніторити олігархів в Україні

20:02 17 вересня 2021
РНБО почав моніторити олігархів в Україні

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запустив систему моніторингу олігархів — в рамках реалізації закону про олігархів, прийняття якого у другому читанні очікується в Раді. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, система була введена в експлуатацію в серпні.

«В Апараті РНБО розроблена і введена в експлуатацію в серпні 2021 року сучасна інформаційно-аналітична система, яка має систему третього класу найвищого рівня складності. Вона зможе здійснювати моніторинг усіх тих людей, які після прийняття закону про олігархів у Верховній Раді повинні бути під системою нашого моніторингу «, — цитує Данилова РБК-Україна.

За його словами, система може працювати з відкритими документами, а також з мають гриф «для службового користування» та «таємно».

Нагадаємо, як розповів в інтерв'ю «Фактам» міністр юстиції України Денис малюська, незважаючи на те, що подання про визнання певної особи олігархом може робити уряд, член РНБО, НБУ, СБУ або Антимонопольного комітету, остаточне рішення буде приймати РНБО, який очолює президент.

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