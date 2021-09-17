Зеленський таки летить в США: в Офісі розповіли навіщо

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США 20 вересня, де він має виступити з промовою на Генеральній Асамблеї ООН. Про це журналістів повідомив речник глави держави Сергій Нікіфоров.

Також, за його словами, у Зеленського заплановані двосторонні зустрічі із лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з Генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США.

«Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там із промовою, а також у нього буде низка двосторонніх зустрічей», — цитує Нікіфорова Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 1 вересня під час візиту в США президент Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Тоді Байден повідомив, що хотів би ще раз відвідати Україну.

Фото Офісу президента України

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