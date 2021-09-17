26.61 / 26.80 31.23 / 31.54
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Зеленський таки летить в США: в Офісі розповіли навіщо

19:33 17 вересня 2021
Зеленський таки летить в США: в Офісі розповіли навіщо

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до США 20 вересня, де він має виступити з промовою на Генеральній Асамблеї ООН. Про це журналістів повідомив речник глави держави Сергій Нікіфоров.

Також, за його словами, у Зеленського заплановані двосторонні зустрічі із лідерами інших держав, з представниками міжнародних організацій, зокрема з Генеральним секретарем ООН, з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США.

«Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України до США. Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, виступить там із промовою, а також у нього буде низка двосторонніх зустрічей», — цитує Нікіфорова Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, 1 вересня під час візиту в США президент Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Тоді Байден повідомив, що хотів би ще раз відвідати Україну.

Фото Офісу президента України

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидія

Субсидії по-новому: повторна заява та хто не пройде жорсткий відбір

таюне

«Довгоочікувана новина»: «таємна дружина» Винника анонсувала приємний сюрприз

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

помідори

Мариновані зелені помідори з часником: простий рецепт на зиму

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.