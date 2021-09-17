В Україні знову змінять українську мову

В Україні знову планується оновлення правил транскрипції і транслітерації алфавіту. Робота над цим почнеться вже в цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна.

Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська заявила, що питання переходу на латиницю відомство не розглядало та найближчим часом не планує цим займатися. Зате до кінця 2021 року комісія почне роботу над новими правилами транскрипції та транслітерації з української абетки, котрі не змінювали з 2010 року. Це торкнеться, наприклад, імен в закордонних паспортах та латинського відображення географічних назв.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов закликав замінити в Україні кирилицю на латиницю. У відповідь відомий філолог вказав, що таке рішення призведе до відмови від багаторічної української культурно-символічної спадщини.

Фото: https://ua.depositphotos.com

697

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter