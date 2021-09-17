«Зриву опалювального сезону не буде»: експерти про готовність України до зими

Міста завершують виконання заходів з підготовки до опалювального сезону, а НАК «Нафтогаз України» — накопичення запасів газу до зими. Таким чином, зриву опалювального сезону не буде, зиму міста пройдуть стабільно. Про це заявили експерти під час дискусії «Опалювальний сезон 2021−2022: ключові проблеми та виклики», організованій Oilpoint і УП.

«Практично всі обласні центри провели серйозні заходи. Є міста, де роками було більше популізму, ніж праці. Але вони теж запустяться. Що стосується населення, то як постачання газу в конфорках, так і забезпечення підприємств ТКЕ для виробництва тепла, я не думаю, що будуть якісь питання», — зазначив заступник міністра розвитку громад і територій України 2015−2019 рр. Едуард Кругляк.

За словами директора з енергоефективності та управління майном групи «Нафтогаз» Віталія Щербенко, «домашня робота» з накопичення газу в сховищах також вже виконана.

«Ми пройдемо опалювальний сезон, про це говорять усі прогнози. На сьогодні достатньо газу у сховищах. Ми вже перетнули межу у 18 млрд кубометрів, план до початку опалювального сезону — 19 млрд кубометрів», — сказав Щербенко і додав, що ціна на газ протягом опалювального сезону буде залишатися незмінною, адже уряд і «Нафтогаз» запропонували довгострокові газові контракти.

«Таким чином, побутові споживачі можуть купувати газ за ціною 7,96 грн за кубометр. А підприємства теплокомуненерго, які постачають тепло в будинки, будуть отримувати газ по 7,42 грн за кубометр, ця ціна порівнянна з вартістю газу для ТКЕ в попередні періоди», — підкреслив він.

За словами виконавчого директора асоціації «Енергоефективні міста України» Святослава Павлюка, ціна для ТКЕ чи не вперше нижча, ніж для населення, він назвав це правильним рішенням.

Він також звернув увагу, що в довгостроковій перспективі єдиним дієвим інструментом для зниження платіжок є впровадження заходів з енергоефективності.

«Ми як споживачі ніколи не зможемо контролювати вартість газу або тариф на тепло. Ми є енергодефіцитною країною, яка імпортує енергоресурси. Ми будемо залежні від цін на них за кордоном. Єдиний спосіб, яким можна контролювати наші платіжки, — це контролювати обсяг споживання. Для цього треба зайнятися енергоефективністю та робити це системно. Енергоефективність є тим інструментом, який допоможе споживачам зменшити свої рахунки. Є випадки, де заміна котла в будинку дала економію по газу 37%. Разом з модернізацією теплового пункту економія буде вже 70%», — зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними НАК «Нафтогаз України», станом на 16 вересня в сховищах вже накопичено 18,6 млрд кубометрів газу. Однак сезон закачування триває. Держкомпанія планує увійти в опалювальний сезон з 19 млрд кубометрів газу.

Для населення з травня 2021 року діє фіксована річна ціна на газ. Залежно від постачальника, вона коливається від 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Державний «Нафтогаз» пропонує 7,96 грн за кубометр.

Підприємства теплокомуненерго з 20 травня 2021 року працюють на вільному ринку й мають можливість самостійно вибрати компанію, у якої будуть купувати газ.

Згідно з умовами трирічних контрактів, розроблених «Нафтогазом», ціна для ТКЕ в опалювальний сезон 2021−2022 років складе 7,42 грн за кубометр. Така ціна буде поширюватися на історичний обсяг споживання блакитного палива для виробництва тепла для населення.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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